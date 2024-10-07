На півдні Одеської області хочуть повернути стару назву селищу Соборне

Нагадаємо, 19 вересня Верховна рада ухвалила постанову про зміну назв 26 сіл та селищ в Одеській області, в рамках якої Березине було перейменовано на селище Соборне. 26 вересня постанова набула чинності.

Сьогодні у фейсбук-групі Berezinec & Березинець з’явився допис із закликом повернути селищу колишню назву Березине.

Авторка – Юлія Бозбей зазначає, що ще на етапі громадського обговорення переважна більшість березинців була категорично проти перейменування, а згодом було зібрано понад 952 голоси за збереження назви селища.

Вона звернулася до односельців із закликом про повернення топоніма «Березине».

«Нами була сформована ініціативна група, яка збирала матеріали, листувалася з Українським інститутом національної пам’яті, різними органами влади, подавала протест до профільного комітету Верховної Ради. Депутати не дослухалися до нашої думки, тож нам залишається єдиний законний варіант боротьби за своє право залишатися жителями Березино – подання позовної заяви до суду», – пише автор.

За словами Юлії, зараз готується позовна заява, а представляти інтереси позивачів у суді взялося відоме адвокатське об’єднання «Кравець і партнери». Місцевим жителям пропонують зібрати кошти на оплату позову та судових засідань.

Нагадаємо, село Березине названо на честь перемоги російських військ у листопаді 1812 року на річці Березині. Жителі села брали активну участь у революції 1917 року. Залізничники боролися за впровадження 8-годинного робочого дня, а восени взяли участь у страйку, який придушив Тимчасовий уряд. Перед Другою світовою війною село стали заселяти вихідці з Вінницької та Житомирської областей України.