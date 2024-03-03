На Одеську область летіла ракета – який результат атаки

Ракета росіян втратила бойову здатність

Як повідомляють Сили оборони півдня України, сьогодні близько полудня ворог випустив із літака тактичної авіації з акваторії Чорного моря ракету Х-31П у напрямку південних районів області. Однак ракета втратила бойову здатність над морем.

При цьому військові попереджають: ворог продовжує тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи та розвідуючи системи протиповітряної оборони.

«Будьте уважні та свідомі. При попередженні про небезпеку переходьте в укриття!»

– йдеться у повідомленні.

«Шахеди» могли посилити

Натомість начальник об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк вказала на можливу причину серйозних руйнувань дома в Одесі, куди в ніч на 2 березня потрапив ударний дрон росіян. За її словами, агресор міг значно посилити бойову частину «шахеду».

«Зараз ми не готові відповісти, що саме сталося, але експерти працюють на місці. Вони вивчають траєкторію польоту та типи руйнувань. Не виключено, що це могли бути «шахеди» з посиленою бойовою частиною, адже окупанти постійно працюють над удосконаленням того, чим атакують»

– заявила сьогодні Гуменюк в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, зараз на місці трагедії в Одесі тривають пошуково-рятувальні роботи – під завалами можуть перебувати ще двоє дітей.

На даний момент відомо про 10 загиблих внаслідок нічної атаки дрона на Одесу 2 березня. Серед них – троє дітей, наймолодшому з яких було чотири місяці, а найстаршому сьогодні могло б виповнитися три роки.