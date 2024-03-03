На Одесскую область летела ракета – каков итог атаки

Ракета россиян утратила боевую способность

Как сообщают Силы обороны юга Украины, сегодня около полудня враг выпустил с самолета тактической авиации из акватории Черного моря ракету Х-31П в направлении южных районов области. Однако ракета потеряла боевую способность над морем.

При этом военные предупреждают: враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы противовоздушной обороны.

«Будьте внимательны и сознательны. При предупреждении об опасности переходите в укрытие!»,

– говорится в сообщении.

«Шахеды» могли усилить

В то же время начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк указала на возможную причину серьезных разрушений дома в Одессе, куда в ночь на 2 марта попал ударный дрон россиян. По ее словам, агрессор мог значительно усилить боевую часть «шахеда».

«Сейчас мы не готовы ответить, что именно произошло, но эксперты работают на месте. Они изучают траекторию полета и типы разрушений. Не исключено, что это могли быть «шахеды» с усиленной боевой частью, ведь оккупанты постоянно работают над усовершенствованием того, чем атакуют»,

– заявила сегодня Гуменюк в эфире телемарафона.

Напомним, сейчас на месте трагедии в Одессе продолжаются поисково-спасательные работы – под завалами могут находиться еще двое детей.

На данный момент известно о 10 погибших в результате ночной дроновой атаки на Одессу 2 марта. В их числе – трое детей, самому младшему из которых было четыре месяца, а самому старшему сегодня могло бы исполниться три года.