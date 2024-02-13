Уламки російської ракети влучили в одеську висотку (фото, відео) (ОНОВЛЕНО)

Сьогодні вдень, у вівторок, 13 лютого 2024 року, російські агресори намагалися завдати по Одесі чергового ракетного удару. Наші сили протиповітряної оборони спрацювали оперативно, але уламки збитої ракети потрапили в один із житлових висотних будинків.
Фото з місця події опублікувала у Facebook журналістка Зоя Казанжі.
«Одеса. Прилетіло в наш будинок. Уламки. Багатоповерхівка»,
– прокоментувала Зоя Казанжі.
При цьому вона додала, що «все ок», тобто постраждалих немає, і місцеві жителі відбулися лише переляком.
Як пишуть місцеві Телеграм-канали, це сталося в одній із «жемчужин», розташованих неподалік моря.
Нагадаємо, сигнал повітряної тривоги в Одесі сьогодні пролунав о 14:24. Повідомлялося про активність ворожої авіації у Чорному морі. Але вже о 14:46 було дано відбій.
Зазначимо, що на момент написання цієї новини офіційної інформації про збиття ворожої ракети ще не надходило.
ОБНОВЛЕНО 16:22:
Щойно надійшла офіційна інформація від Сил оборони Півдня України.
За повідомленням військових, сьогодні ворог спрямував по Одесі керовану авіаційну ракету Х-59 з літаків тактичної авіації, що маневрували над акваторією Чорного моря.
Силами протиповітряної оборони ракету збито на підльоті із моря до міста.
Уламками збитої ракети пошкодило недобудову і скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні.
На місці падіння уламків працюють вибухотехніки.
Постраждалих немає.
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