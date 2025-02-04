Як розповіли у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, для реалізації задуманого жителі Харківської та Запорізької областей звернулися за допомогою до адміністрації телеграм-каналу, де отримували дистанційні підказки щодо незаконного перетину кордону. Не маючи жодних гарантій успішного переправлення, чоловіки перерахували по 6 тис. доларів США на криптогаманець адміна.

Під час затримання порушники, почувши голосові звернення прикордонників про зупинку, почали тікати. Але попереджувальні постріли та службовий пес Дік допомогли їх зупинити.

Щодо порушників складено алмінпротоколи про спробу незаконного перетину державного кордону України.

Наразі справи скеровано до суду.

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