Как рассказали в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины, для реализации задуманного жители Харьковской и Запорожской областей обратились за помощью в администрацию одного телеграм-канала, где получали дистанционные подсказки по поводу незаконного пересечения границы. Не имея никаких гарантий успешной переправки, мужчины перечислили по 6 тыс. долларов США на криптокошелек админа.

Во время задержания нарушители, услышав голосовые обращения пограничников об остановке, начали убегать. Но предупредительные выстрелы и служебный пес Дик помогли их остановить.

В отношении нарушителей составлены админпротоколы о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

Дело направлено в суд.

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