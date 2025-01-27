Як повідомили в Саф’янівській територіальній громаді, станом на 27 січня 2025 року в інфекційному відділенні КНП «Центральна районна лікарня» вже зареєстровано 97 пацієнтів, з них 5 у реанімаційному відділенні.

«Просимо своєчасно звертатися до своїх сімейних лікарів та педіатрів при появі перших симптомів хвороби та підозри на інфекційне захворювання! Не займайтеся самолікуванням! Дотримуйтесь елементарних вимог щодо санітарного епідемічного режиму! Не забувайте про маски, не відвідуйте школи, садочки та місця масового скупчення людей, якщо хворієте на гострі респіраторні захворювання. Бережіть себе та своїх рідних!», – закликають місцевих жителів.

Через зростання захворюваності на грип та ГРВІ серед учнів і педагогічного колективу в школі № 10 Ізмаїла з понеділка введено карантин. Про це 26 січня повідомило видання izmacity.

У гімназії повністю призупинено освітній процес, навіть відсутня дистанційна форма навчання. Карантин поки що запроваджено на три дні з подальшим моніторингом кількості хворих. Учням і педагогам школи рекомендовано обмежити перебування в громадських місцях.

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