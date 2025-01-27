Как сообщили в Сафьяновской территориальной громаде, по состоянию на 27 января 2025 года в инфекционном отделении КНП «Центральная районная больница» уже зарегистрировано 97 пациентов, из них 5 в реанимационном отделении.

“Просим своевременно обращаться к своим семейным врачам и педиатрам при появлении первых симптомов болезни и подозрения на инфекционное заболевание! Не занимайтесь самолечением! Соблюдайте элементарные требования по санитарному эпидемическому режиму! Не забывайте о масках, не посещайте школы, сады и места массового скопления людей, если болеете острыми респираторными заболеваниями. Берегите себя и своих родных!“, – призывают местных жителей.

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся и педагогического коллектива в школе № 10 Измаила с понедельника введен карантин. Об этом 26 января сообщило издание izmacity.

В гимназии полностью приостановлен образовательный процесс, даже отсутствует дистанционная форма обучения. Карантин пока введен на три дня с последующим мониторингом количества больных. Учащимся и педагогам школы рекомендовано ограничить пребывание в общественных местах.

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