Епідемія на порозі: чому важливо зробити щеплення від грипу зараз

Грип причаївся?

Наприкінці першої декади листопада рівень захворюваності на ГРВІ залишається вдвічі нижчим за епідемічний поріг. Циркуляції вірусів грипу А та В в Одеській області поки що не зафіксовано. Але, як зазначила заступниця генерального директора Одеського обласного центру контролю та профілактики захворювань (ЦКПХ) Тетяна Дорошенко, заспокоюватись не можна. Щоб захистити себе від тяжкого перебігу грипу, а також не інфікувати оточуючих, кожного року треба робити щеплення.

– Епідемія не починається тоді, коли більшість населення має імунітет від інфекційного захворювання, – підкреслила Тетяна Дорошенко. – Але зараз, коли дуже мало людей роблять щеплення від грипу, говорити по формування колективного імунітету, який є захистом суспільства від епідемії, не доводиться.

Епідсезон стартував в нашій країні 31 вересня. Саме тоді фахівці почали радити робити щеплення від грипу, щоб встиг сформуватися імунітет. Але процес йшов дуже повільно.

Зараз Центр громадського здоровʼя надає інформацію про щотижневе щеплення від грипу всього від десяти до тринадцяти тисяч громадян. З урахуванням кількості населення та активних міграційних процесів в Україні, це дуже і дуже мало для такої контагіозної інфекції, якою є грип. До появи вірусів грипу та початку підйому захворюваності колективний імунітет сформувати не вдасться. Отже, люди цієї зими хворітимуть на грип.

На жаль, цього року, навіть пільгові категорії громадян – медики та освітяни – поки залишаються без безоплатних щеплень від грипу – місто не закупило для цього необхідні вакцини. Спроби отримати коментар, чому так сталося і чому люди залишаються без необхідного захисту, від департаменту охорони здоровʼя Одеської міськради (я двічі – на початку жовтня та на початку листопада зверталась до прес-секретарки Альони Вельможко) залишились без відповіді.

Все вирішує сімейний бюджет?

В центрах первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) міста говорять про дуже низьку активність населення в процесі щеплення. Воно й не дивно: одеські аптеки пропонують чотирьохвалентну вакцину від грипу «Джісі Флю Квадривалент» («ДжіСі Біофарма Корпорейшн», Південна Корея) за ціною від 365 гривень (якщо замовляти через інтернет), роздрібна ціна сягає 425-470 гривень. А іншу чотирьохвалентну вакцину – «Ваксігрип Тетра» (виробник «Санофі Пастер», Франція) можна придбати за 445 гривень (в інтернеті) і десь за 480-520 гривень в роздріб. Це ціни за одну дозу.

Якщо намір зробити щеплення має ціла родина із чотирьох-пʼяти осіб, потрібно купити чотири-п’ять доз вакцин, отже, виходить кругленька сума, яка суттєво може вдарити по сімейному бюджету. Це, мабуть, головна причина того, що хід щеплень від грипу має найменшу активність за два–три минулі роки.

Зробити щеплення ще не пізно

Щеплення від грипу важливо робити до початку різкого зниження температури на вулиці. Тому, поки у нас ще досить тепла погода, можна зробити щеплення і імунітет встигне сформуватися.

Треба звернутися до свого сімейного лікаря, щоб впевнитися, що з вами все гаразд і можна робити щеплення. Далі треба придбати в аптеці вакцину і протягом двох годин, оперативно звернувшись до медичного закладу, зробити щеплення.

В Києві навіть презентували аптечну вакцинацію – тобто безпосередньо в аптеці, де було придбано вакцину, люди мають можливість зробити щеплення. До Одеси така практика ще не дійшла.

Корисні нагадування

Вакцини, які є в аптеках Одеси, розроблено з урахуванням прогнозу ВООЗ щодо циркуляції у Північній півкулі таких штамів:

грип A/Victoria;

грип A/Thailand;

грип B/Austria;

грип B/Phuket, дикий тип.

Вірусні частки переносяться повітрям від хворої людини до здорової під час розмови, кашлю, чхання, внаслідок перебування на відстані близько двох метрів. Хвора людина, навіть з легкою формою грипу, становить небезпеку для інших протягом усього періоду прояву симптомів — це, в середньому, сім днів. Найчастіше ускладнення грипу – це пневмонія, що інколи може за чотири-пʼять днів призвести до смерті хворого. Також внаслідок захворювання нерідко розвивається серцева недостатність.

Хто у групах ризику?

Медичні працівники, які мають більший ризик захворіти на грип через особливості професії. Вагітні, яким варто пам’ятати, що грип може мати серйозні наслідки під час вагітності. Натомість вакцинація проти сезонного грипу безпечна на всіх етапах вагітності. Літні люди — імунітет з віком послаблюється і стає менш ефективним у боротьбі з грипом, який може мати серйозні наслідки, коли вам понад 65 років. Люди з хронічними захворюваннями, яким слід пам’ятати, що за наявності хронічних недуг ризик ускладнень грипу значно підвищується, тому важливо захистити себе від них.

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Як розпізнати грип?

Для цієї інфекційної хвороби характерні:

раптовий початок;

головний біль;

ломота у м’язах і суглобах;

біль у горлі;

підвищення температури тіла до 38°С і більше;

кашель;

в окремих випадках — блювання і пронос.

При появі цих симптомів обовʼязково звертайтеся до свого сімейного лікаря!

Не лише грип, а й дифтерія

До 30 листопада триває кампанія додаткових заходів з імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця.

Тетяна Дорошенко нагадала, що проти дифтерії, яка у разі важкого перебігу призводить до багатьох летальних випадків, треба ревакцинуватися кожні десять років. Держава зараз надає можливість пройти цю ревакцинацію безоплатно. Треба лише звернутися до свого сімейного лікаря і визначитися з датою проведення щеплення.

Мобільна вакцинальна бригада Одеського обласного центру контролю та профілактики захворювань, за заявками підприємств та громад, виїздить на місця. Заявку (зразок) на вакцинацію проти дифтерії, правця можна надіслати на електронну пошту [email protected] і найближчим часом встигнути провакцинувати свій колектив.