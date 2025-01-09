У Білгороді-Дністровському пролунав вибух: що сталося

Як повідомили в пресслужбі обласного управління поліції, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Обставини події встановлюються, подробиці, ймовірно, стануть відомі пізніше.

«На відео, яке поширюють місцеві канали, видно, як жінка, розмовляючи по телефону, залишає один пакет біля паркану, а інший під припаркованим автомобілем. Після цього вона йде і через деякий час лунає вибух», – пише Телеграм-канал «Одеське життя».

А видання «Думська» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах зазначає, що в якості вражаючого елемента використовували гайки, болти, цвяхи та шурупи. Тип «бомби» встановить експертиза, куди вже відправили те, що від неї залишилося.

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На місці працюють співробітники Національної поліції, Служби безпеки України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За непідтвердженими даними, близько 200 грамів тротилу були в одному з пакетів, який принесла до установи пенсіонерка.

Також повідомляється, що жінку, яка принесла пакет, затримали. Можливо їй інкримінують тероризм.

«Це мешканка Донецької області, яка за 2000 доларів встановила вибуховий пристрій – їй світить термін за тероризм. Повідомляється, що все пішло не за планом кураторів і спрацювало не так, як було заплановано. Пакет, який був залишений біля машини, мав підпалити її і під час гасіння автомобіля спрацював би пакет з вибухівкою та гайками. Однак підпалу автомобіля не сталося і одразу пролунав вибух», – коментує один з одеських Телеграм-каналів.

Водночас офіційна інформація від поліції поки не надходила.