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У Білгороді-Дністровському пролунав вибух: що сталося

У Білгороді-Дністровському пролунав вибух: що сталося

Сьогодні вдень, у четвер, 9 січня 2025 року, у місті Білгороді-Дністровському Одеської області здетонував саморобний вибуховий пристрій біля однієї з державних установ.

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Як повідомили в пресслужбі обласного управління поліції, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Обставини події встановлюються, подробиці, ймовірно, стануть відомі пізніше.

У Білгороді-Дністровському після вибуху

«На відео, яке поширюють місцеві канали, видно, як жінка, розмовляючи по телефону, залишає один пакет біля паркану, а інший під припаркованим автомобілем. Після цього вона йде і через деякий час лунає вибух», – пише Телеграм-канал «Одеське життя».

А видання «Думська» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах зазначає, що в якості вражаючого елемента використовували гайки, болти, цвяхи та шурупи. Тип «бомби» встановить експертиза, куди вже відправили те, що від неї залишилося.

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На місці працюють співробітники Національної поліції, Служби безпеки України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

За непідтвердженими даними, близько 200 грамів тротилу були в одному з пакетів, який принесла до установи пенсіонерка.

Також повідомляється, що жінку, яка принесла пакет, затримали. Можливо їй інкримінують тероризм.

«Це мешканка Донецької області, яка за 2000 доларів встановила вибуховий пристрій – їй світить термін за тероризм. Повідомляється, що все пішло не за планом кураторів і спрацювало не так, як було заплановано. Пакет, який був залишений біля машини, мав підпалити її і під час гасіння автомобіля спрацював би пакет з вибухівкою та гайками. Однак підпалу автомобіля не сталося і одразу пролунав вибух», – коментує один з одеських Телеграм-каналів.

Водночас офіційна інформація від поліції поки не надходила.

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