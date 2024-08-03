На Одещині зникла безвісти 13-річна дівчинка – її тіло знайшли у річці

Про це повідомляє обласне управління Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, увечері п’ятниці, 2 серпня 2024 року, небайдужі городяни повідомили поліцію, що на центральному пляжі двоє підлітків розшукують подругу, яка пішла купатися і зникла безвісти.

Почалися пошуки, до них були долучені рятувальники та прикордонники. І сьогодні вдень, 3 серпня, водолази дістали труп дівчинки із річки. Огляд судмедексперта показав, що слідів насильницької смерті на тілі немає.

Попередньо, дівчинка потонула в річці, але точну причину смерті встановить експертиза.

Сім’я, в якій виховувалась загибла, перебуває на обліку в службі у справах дітей як у складних життєвих обставинах.

Батьки дівчинки раніше у полі зору поліції не потрапляли. У сім’ї залишилося ще шестеро дітей.

«Слід зауважити, що на річці Дунай через сильну течію купатися заборонено. Закликаємо дорослих пояснювати це дітям та контролювати їхнє дозвілля», – звернувся до батьків заступник начальника Ізмаїльського районного відділу поліції, начальник відділу превенції Дмитро Ломов.

Раніше на території одеського санаторію «Куяльник» трагічно загинула 13-річна дівчинка.

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