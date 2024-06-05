Трагедія в Аркадії: водолази знайшли тіло дівчини, змитої в море з пірса

Про це пише Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на прес-службу управління ДСНС в Одеській області.

За інформацією рятувальників, тіло утопленниці водолази виявили неподалік місця, де відбулася трагедія.

Як розповіла речник обласного управління ДСНС Марина Аверіна, дівчину шукали три дні. Водолази обстежили 35 тисяч квадратних метрів акваторії Чорного моря, і в результаті знайшли тіло юної поліцейської за кілометр від берега.

«Пошуки ускладнював той момент, що море не завжди було спокійним, і водолазам доводилося шукати місце, звідки можна було безпечно поринути під воду. Також після шторму рятувальникам постійно потрібно було прораховувати і напрямок вітру, і напрямок хвиль, щоб розуміти, де її шукати»,

– цитує Аверіну «Суспільне Одеса».

А в обласному управлінні поліції уточнили, що наразі на місці трагедії працюють слідчі територіального підрозділу поліції. Вирішується питання про внесення змін до розпочатого кримінального провадження – з «зниклої безвісти» на «нещасний випадок».

Тіло загиблої буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Слідство продовжується.

Нагадаємо, 20-річна лейтенант поліції із Рівного разом із колегами приїхала до Одеси на відпочинок 1 червня. У неділю, 2 червня, вони пішли гуляти до Аркадії, де дівчина вирішила сфотографуватись на пірсі. Там її накрила штормова хвиля і збила з ніг, а наступна – змила в море.