Трагедія в Аркадії: водолази знайшли тіло дівчини, змитої в море з пірса

Трагедія в Аркадії: водолази знайшли тіло дівчини, змитої в море з пірса

Сьогодні вдень, 5 червня 2024 року, в Одесі водолази ДСНС знайшли тіло дівчини-поліцейської, яку кілька днів тому знесло з пірса в море на пляжі в Аркадії.

Про це пише Телеграм-канал «Одеське життя» з посиланням на прес-службу управління ДСНС в Одеській області.

За інформацією рятувальників, тіло утопленниці водолази виявили неподалік місця, де відбулася трагедія.

Як розповіла речник обласного управління ДСНС Марина Аверіна, дівчину шукали три дні. Водолази обстежили 35 тисяч квадратних метрів акваторії Чорного моря, і в результаті знайшли тіло юної поліцейської за кілометр від берега.

«Пошуки ускладнював той момент, що море не завжди було спокійним, і водолазам доводилося шукати місце, звідки можна було безпечно поринути під воду. Також після шторму рятувальникам постійно потрібно було прораховувати і напрямок вітру, і напрямок хвиль, щоб розуміти, де її шукати»,

– цитує Аверіну «Суспільне Одеса».

А в обласному управлінні поліції уточнили, що наразі на місці трагедії працюють слідчі територіального підрозділу поліції. Вирішується питання про внесення змін до розпочатого кримінального провадження – з «зниклої безвісти» на «нещасний випадок».

Слідчий поліції працює на місці події, Одеса, 2024 р.

Тіло загиблої буде направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Слідство продовжується.

Нагадаємо, 20-річна лейтенант поліції із Рівного разом із колегами приїхала до Одеси на відпочинок 1 червня. У неділю, 2 червня, вони пішли гуляти до Аркадії, де дівчина вирішила сфотографуватись на пірсі. Там її накрила штормова хвиля і збила з ніг, а наступна – змила в море.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk