На Одещині потонув у ставку 10-річний хлопчик

Про те, що сталося ввечері п’ятниці, 7 червня, правоохоронців повідомила очевидиця.

Попередньо встановлено, що хлопчик із татом пішов на місцевий ставок. В той час, як дитина купалася, батько, який знаходився на березі, відволікся і випустив сина з поля зору, і той зник. Чоловік разом з односельцями, що знаходилися поруч, кинулися його шукати і через деякий час витягли з води в несвідомому стані.

Врятувати дитину не вдалося.

Окрім загиблого хлопчика, у родині шестеро малолітніх дітей. У поле зору правоохоронців сім’я не потрапляла і за місцем проживання характеризується позитивно.

У поліції кваліфікують те, що сталося, як «нещасний випадок». Триває слідство.

Нагадаємо, 24 травня у Болградському районі Одеської області трагічно загинула 7-річна дитина – хлопчик упав у місцевий ставок, послизнувшись на плитах греблі.

А в Одесі ввечері 7 червня смертельно травмувався 13-річний підліток під час гри в непрацюючому фонтані.