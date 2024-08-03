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В Одесской области пропала без вести 13-летняя девочка – ее тело нашли в реке

В Одесской области пропала без вести 13-летняя девочка – ее тело нашли в реке

В городе Измаил Одесской области пропала без вести 13-летняя девочка. Сегодня ее нашли в реке Дунай без признаков жизни.

Об этом сообщает областное управление Нацполиции.

По информации правоохранителей, вечером пятницы, 2 августа 2024 года, неравнодушные горожане известили полицию, что на центральном пляже двое подростков разыскивают подругу, которая пошла купаться и пропала без вести.

Начались поиски, к ним были приобщены спасатели и пограничники. И сегодня днем, 3 августа, водолазы достали труп девочки из реки. Осмотр судмедэксперта показал, что следы насильственной смерти на теле отсутствуют.

Предварительно, девочка утонула в реке, но точную причину смерти установит экспертиза.

Семья, в которой воспитывалась погибшая, состоит на учете в службе по делам детей как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

Родители девочки ранее в поле зрения полиции не попадали. В семье осталось еще шестеро детей.

«Следует заметить, что на реке Дунай из-за сильного течения купаться запрещено. Призываем взрослых объяснять это детям и контролировать их досуг», – обратился к родителям заместитель начальника Измаильского районного отдела полиции, начальник отдела превенции Дмитрий Ломов.

Ранее на территории одесского санатория «Куяльник» трагически погибла 13-летняя девочка.

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