Малювала графіті: на території одеського санаторію трагічно загинула 13-річна дівчинка

Про трагічний нещасний випадок розповіли сьогодні у прес-службі управління Нацполіції в Одеській області.

Попередньо правоохоронці встановили, що дві 13-річні дівчинки, мешканки Одеси, приїхали погуляти в один із санаторіїв (йдеться про санаторій «Куяльник» – ред.). Вони піднялися сходами занедбаного комплексу, де почали малювати графіті на стінах між чотирнадцятим і п’ятнадцятим поверхами. Одна з дівчат вирішила помилуватися своїм малюнком, зробила крок назад, і, не втримавшись, впала в проміжок між сходами.

Про трагедію правоохоронцям повідомили батьки подруги загиблої, сім’я якої раніше в поле зору правоохоронців не потрапляла.

За словами батьків, дочка відпросилася погуляти з подругою та була постійно на зв’язку. Близько 18 години вона повідомила матері, що вже збирається додому, проте за годину перестала відповідати на дзвінки.

Тіло загиблої направили на експертизу, яка підтвердила, що смерть дівчинки настала від отриманих травм в результаті падіння з висоти.

За фактом загибелі дівчинки розпочато досудове розслідування за статтею про умисне вбивство із позначкою «нещасний випадок» (ст. 115 Кримінального кодексу України).

Раніше в Одесі трагічно загинув 13-річний хлопчик коли, граючи в покинутому фонтані, забрався на його верхню бетонну конструкцію, що обрушилася.