На Одещині встановили пам’ятні дошки рятувальникам, убитим ракетою росіян (фото)

Про це повідомляє прес-служба обласного управління ДСНС.

Обидва вогнеборці, Віталій Алимов та Деніс Колесніков, убиті росіянами під час повторного ракетного удару 15 березня 2024 року, були уродженцями Білгород-Дністровського району, тож їхні портрети розмістили поряд із Захисниками України, які загинули в бою за незалежність нашої країни.

Нагадаємо, подібну Алею відкрили днями й в одеському парку Шевченка.

15 березня 2024 року російські терористи запустили по цивільній інфраструктурі Одеси дві балістичні ракети. Удар припав по курортній зоні та приватному сектору одеського узбережжя. Було зруйновано будівлю рекреаційного об’єкту, пошкоджено приватні будинки, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, авто швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

Коли на місце «прильоту» прибули медики та рятувальники для надання допомоги постраждалим, був повторний удар у те саме місце.

У той день 21 особа загинула і ще понад 70 людей отримали поранення.

Тоді смертельні травми зазнали водії пожежники – 29-річний Денис Колесников та 39-річний Віталій Алімов, який помер у лікарні наступного дня.

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