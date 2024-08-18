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Родині фельдшера Сергія Ротару, вбитого у березні російською ракетою, подарували квартиру

Родині фельдшера Сергія Ротару, вбитого у березні російською ракетою, подарували квартиру

Сьогодні, 18 серпня, голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер передав ключі від нової квартири родині фельдшера Сергія Ротару, який загинув під час виконання службового завдання, прибувши для порятунку постраждалих під час ракетного удару по Одесі 15 березня 2024 року.

Як повідомили у Департаменті охорони здоров’я Одеської ОВА, нову двокімнатну квартиру для сім’ї загиблого фельдшера – дружини Анастасії та двох синів – придбали з ініціативи Олега Кіпера та за підтримки бізнесмена з Одеської області.

Сім'я загиблого фельдшера Сергія Ротару

Ремонт було завершено в найкоротший термін, додали в Департаменті охорони здоров’я.

Нагадаємо, у червні президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив Сергія Ротару орденом «За мужність III ступеня».

15 березня 2024 року рашисти двічі вдарили по Одесі балістичними ракетами. Удар припав по курортній зоні та приватному сектору одеського узбережжя.

На допомогу постраждалим негайно попрямувала бригада медиків, у складі якої був і фельдшер Сергій Ротару. Але щойно медики приступили до виконання своїх службових обов’язків, ворог завдав у те саме місце повторного ракетного удару.

Усього в результаті тієї атаки загинула 21 людина, у тому числі і Сергій Ротару.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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