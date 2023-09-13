На Одещині викрили посадовців, які продавали “липові” медичні довідки: що загрожує їм та ухилянтам (фото)

Посадовці військово-лікарської комісії Білгород-Дністровського ТЦК і СП допомагали охочим чоловікам виїхати за межі України. Вони, користуючись службовим становищем, продавали їм медичні довідки “з діагнозами” та знімали з військового обліку.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

У повідомленні йдеться, що правоохоронці ліквідували масштабну корупційну схему, в якій було задіяно усе керівництво районної військово-лікарської комісії Білгород-Дністровського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про підозру оголошено також і чоловікам, які скористалися послугою.

Потенційні ухилянти передавали свої анкетні дані й фотокартки невстановленим на даний час особам. Ті своєю чергою забезпечували взяття на військовий облік в Білгород-Дністровському РТЦК та СП без їх присутності, а також направлення їх на проходження військово-лікарської комісії для визначення стану здоров’я, –

повідомляють в Офісі Генпрокурора.

А вже потім голова ВЛК разом із секретарями вносили неправдиві відомості про проведення медичного огляду та встановлення діагнозу. На підставі такого діагнозу їх визнавали непридатними до військової служби.

Як встановили в СБУ, протягом доби посадовці могли «наштампувати» понад 20 фальшивих меддовідок. Вартість корупційних «послуг» становила від 7 до 10 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виконання «замовлення».

Також слідство встановило, що для осіб з інших регіонів, які бажали скористатися послугою на Одещині, виготовляли фіктивні документи внутрішньо переміщених осіб.

На основі отриманої довідки ухилянти знімалися з військового обліку для подальшого виїзду за кордон.

Підозру про службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб отримали голова та двоє секретарів районної ВЛК.

Окрім того, встановлено особи п’ятьох ухилянтів. Їм також повідомлено про підозру — ухилення від призову на військову службу.

Наразі вирішується питання щодо обрання для фігурантів запобіжного заходу. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до «схеми», –

повідомили в СБУ.

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Фото: СБУ і Офіс Генпрокурора.