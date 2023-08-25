У заступника одеського воєнкома виявили незаконно придбаного майна на 14 млн гривень

Під час перевірки способу життя заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки — начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення на 14 мільйонів гривень. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Моніторинг виявив, що родина заступника військкома Одеської області скандально відомого Євгена Борисова з 2020 року купувала автомобілі та нерухомість, не маючи для цього законних доходів. Зокрема, теща Галушка у 2022 році придбала житловий будинок та земельну ділянку за 3 млн грн, автомобіль BMW X7 XDRIVE 30D, вказавши у договорі ціну у 5 тис. грн, тоді як реальна вартість авто — 3,9 млн грн. У НАЗК вважають, що це свідчить про приховування реальної вартості його набуття. У 2020 році жінка купила, а потім продала два Mercedes-Benz за 2 та 2,3 млн грн.

Нове майно також виявили у матері заступника військкома. Влітку 2022 року вона придбала Toyota RAV-4 HYBRID вартістю понад 880 тис. грн та житловий будинок з землею за майже 1,7 млн грн. У НАЗК кажуть, що фінансових ресурсів у жінки на ці покупки не було.

Син військкома став власником квартири в Одесі за 563 тис. грн. Дружина придбала Mazda CX-5 за 50 тис. грн, хоча реальна вартість авто близько 1,3 млн грн, а влітку 2023 року — Mercedes-Benz V-KLASSE за 2,6 млн грн.

“рім зазначених покупок, з 2021 року військком разом з дружиною витратили майже 6 млн грн, що неспівставно більше, ніж вони могли отримати у законний спосіб. Вказані кошти вносилися на їхні банківські рахунки у готівковій формі через термінали на суми від 9 до 106 тис. грн.

Під час моніторингу НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у співробітника військкомату, відповідальність за яке передбачено ст. 368-5 Кримінального кодексу України.

Тепер заступнику Євгена Борисова, по якому вже відбуваються судові слуханння, загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що начальника речової служби військової частини в Одесі судитимуть за хабар у 100 тисяч гривень.

Фото: НАЗК