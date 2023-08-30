Одесит за рекордну суму коштів виготовляв документи для ухилянта (фото)

В Одесі викрито місцевого мешканця, який за 20 тисяч доларів США збирався виготовити документи про непридатність до військової служби. Зробити він це мав через знайомого у ТЦК і СП.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрюваний пообіцяв військовозобов’язаному за 20 000 доларів США допомогу у виготовленні документів про непридатність до військової служби. Для цього він збирався скористатися знайомством у районному ТЦК та СП м. Одеси.

При цьому горе-бізнесмен погрожував, що в іншому випадку документи призовника по стану здоров’я у військкоматі розглядатись не будуть.

Правоохоронці затримали чоловіка під час одержання ним неправомірних коштів.

Одеситу повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди для себе, та за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, –

йдеться в повідомленні Одеської облпрокуратури.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, повідомили у прокуратурі.

Слідство триває. Встановлюється повне коло учасників, причетних до схеми незаконного заробітку.

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