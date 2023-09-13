В Одесской области разоблачили чиновников, которые продавали «липовые» медицинские справки: что угрожает им и уклонистам

Чиновники военно-врачебной комиссии Белгород-Днестровского ТЦК и СП помогали желающим мужчинам выехать за пределы Украины. Они, пользуясь служебным положением, продавали им медицинские справки с диагнозами и снимали с воинского учета.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В сообщении говорится, что правоохранители ликвидировали масштабную коррупционную схему, в которой было задействовано все руководство районной военно-врачебной комиссии Белгород-Днестровского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. О подозрении объявлено также и мужчинам, воспользовавшимся услугой.

Потенциальные уклонисты передавали свои анкетные данные и фотографии неустановленным в настоящее время лицам. Те в свою очередь обеспечивали взятие на воинский учет в Белгород-Днестровском РТЦК и СП без их присутствия, а также направление их на прохождение военно-врачебной комиссии для определения состояния здоровья, —

сообщают в Офисе Генпрокурора.

А уже потом глава ВЛК вместе с секретарями вносили ложные сведения о проведении медицинского осмотра и установлении диагноза. На основании такого диагноза они признавались непригодными к военной службе.

Как установили в СБУ, в течение суток чиновники могли «наштамповать» более 20 фальшивых медсправок. Стоимость коррупционных услуг составляла от 7 до 10 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности выполнения заказа.

Также следствие установило, что для лиц из других регионов, желавших воспользоваться услугой в Одесской области, изготовляли фиктивные документы внутренне перемещенных лиц.

На основе полученной справки уклонисты снимались с воинского учета для дальнейшего выезда за границу.

Подозрение о служебном подлоге, совершенном по предварительному сговору группой лиц получили председатель и два секретаря районной ВВК.

Кроме того, установлены пять уклонистов. Им также сообщено о подозрении — уклонение от призыва на военную службу.

Решается вопрос об избрании для фигурантов меры пресечения. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к «схеме», —

сообщили в СБУ.

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Фото: СБУ и Офис Генпрокурора.