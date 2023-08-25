Новини Одеси та Одеської області

В Одесі спіробітник військомату допоміг понад 100 “ухилянтам” виїхати за кордон

В Одесі спіробітник військомату допоміг понад 100 “ухилянтам” виїхати за кордон

В Одесі затримали співробітника військово-лікарської комісії одного з одеських військоматів (районний територіальний центр комплеткування та соціальної підтримки, РТЦКСП). Його підозрюють в організації схеми з виготовлення документів для ухилення від військової служби понад сто чоловікам. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора (ГПУ).

До схеми були залучені співробітник ВЛК, столичний адвокат і ще двоє людей, уточнили в прокуратурі. Виготовлення документів коштувало 10 000 доларів США з людини.

одесский военкомат уклонисты

Чоловіків, які бажали ухилитись від призову за станом здоров’я, відправляли на проходження медкомісії до Одеси, Після чого вони отримували документ, з яким могли вільно перетинами кордон.

одесский военкомат уклонисты

За попередньою інформацією, тільки у вказаному РТЦК м. Одеса  послугами учасників схеми могли скористатися більше 100 чоловіків призовного віку. Правоохоронці провели обшуки службових приміщеннях РТЦК та СП міста Одеси і за місцями проживання, у ході яких виявлено докази протиправної діяльності.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Учасникам “схеми” загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що під часперевірки способу життя заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки — начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення на 14 мільйонів гривень.

Фото: ГПУ

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати