В Одесі спіробітник військомату допоміг понад 100 “ухилянтам” виїхати за кордон

В Одесі затримали співробітника військово-лікарської комісії одного з одеських військоматів (районний територіальний центр комплеткування та соціальної підтримки, РТЦКСП). Його підозрюють в організації схеми з виготовлення документів для ухилення від військової служби понад сто чоловікам. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора (ГПУ).

До схеми були залучені співробітник ВЛК, столичний адвокат і ще двоє людей, уточнили в прокуратурі. Виготовлення документів коштувало 10 000 доларів США з людини.

Чоловіків, які бажали ухилитись від призову за станом здоров’я, відправляли на проходження медкомісії до Одеси, Після чого вони отримували документ, з яким могли вільно перетинами кордон.

За попередньою інформацією, тільки у вказаному РТЦК м. Одеса послугами учасників схеми могли скористатися більше 100 чоловіків призовного віку. Правоохоронці провели обшуки службових приміщеннях РТЦК та СП міста Одеси і за місцями проживання, у ході яких виявлено докази протиправної діяльності.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Учасникам “схеми” загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що під часперевірки способу життя заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки — начальника сектору комплектування Одеського обласного ТЦК Дениса Галушка Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення на 14 мільйонів гривень.

Фото: ГПУ