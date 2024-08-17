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На Одещині в браконьєра вилучили величезний улов

На Одещині в браконьєра вилучили величезний улов

15 серпня 2024 року рибоохоронний патруль разом з екоінспекцією і поліцією затримали браконьєра, який сітками ловив рибу на озері Ялпуг.

Інформацію про це розповсюдили в Одеському рибоохоронному патрулі.

Там розповіли, що під час вранішнього патрулювання разом з держінспектором з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу та представником поліції, ім вдалося затримати браконьєра, який ловив рибу використовуючи для цього кілька сіток.

Пригода відбулася в районі села Коса Ізмаїльського району Одеської області.

снаряжение и улов браконьера

У браконьєра вилучили знаряддя та незаконний улов.

Рибалка для свого незаконного промислу використовував ставні ліскові сітки і встиг лише того дня виловити 64 екземпляри карася сріблястого, три судака, дві плоскирки, одного сазана та трьох раків.

У рибоохороному патрулі оцінили державні збитки від незаконної риболовлі у 128 775 гривень.

На порушника склали протокол за статтею 85, ч. 4 КУпАП, тобто рибальство із застосуванням заборонених знарядь лову, а також вилучили знаряддя та улов.

ДОВІДКА ОЖ
Ялпуг – найбільше природне озеро України та друге за розмірами в Європі, розташоване в Одеській області. Його площа становить 149 квадратних кілометрів, довжина – 39 кілометрів, ширина – 6 кілометрів, а максимальна глибина досягає 5,5 метра.

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