В Одесской области у браконьера изъяли огромный улов

Информацию об этом распространили в Одесском рыбоохранном патруле.

Там рассказали, что во время утреннего патрулирования вместе с госинспектором по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа и представителем полиции, им удалось задержать браконьера, ловившего рыбу, использовавшего для этого несколько сеток.

Происшествие случилось в районе села Коса Измаильского района Одесской области.

Рыбак для своего незаконного промысла использовал ставные лесные сетки и успел только в тот день выловить 64 экземпляра карася серебристого, три судака, две плоскирки, одного сазана и трех раков.

В рыбоохранном патруле оценили государственный ущерб от незаконной рыбалки в 128 775 гривен.

На нарушителя составили протокол по статье 85, ч. 4 КУоАП (рыболовство с применением запрещенных орудий лова), а также изъяли орудия и улов.

СПРАВКА ОЖ

Ялпуг — крупнейшее природное озеро Украины и второе по размерам в Европе, расположенное в Одесской области. Его площадь составляет 149 квадратных километров, длина – 39 километров, ширина – 6 километров, а максимальная глубина достигает 5,5 метра.

Читайте также: