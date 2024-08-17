В Одесской области у браконьера изъяли огромный улов

15 августа 2024 года рыбоохранный патруль вместе с экоинспекцией и полицией задержали браконьера, который сетками ловил рыбу на озере Ялпуг.
Информацию об этом распространили в Одесском рыбоохранном патруле.
Там рассказали, что во время утреннего патрулирования вместе с госинспектором по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа и представителем полиции, им удалось задержать браконьера, ловившего рыбу, использовавшего для этого несколько сеток.
Происшествие случилось в районе села Коса Измаильского района Одесской области.
Рыбак для своего незаконного промысла использовал ставные лесные сетки и успел только в тот день выловить 64 экземпляра карася серебристого, три судака, две плоскирки, одного сазана и трех раков.
В рыбоохранном патруле оценили государственный ущерб от незаконной рыбалки в 128 775 гривен.
На нарушителя составили протокол по статье 85, ч. 4 КУоАП (рыболовство с применением запрещенных орудий лова), а также изъяли орудия и улов.
СПРАВКА ОЖ
Ялпуг — крупнейшее природное озеро Украины и второе по размерам в Европе, расположенное в Одесской области. Его площадь составляет 149 квадратных километров, длина – 39 километров, ширина – 6 километров, а максимальная глубина достигает 5,5 метра.
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