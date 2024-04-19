В Одеській області встановлюють сотні штучних гнізд для риб (фото)

Гнізда встановлюються відповідно до Порядку штучного розведення (відтворення), вирощування водних біоресурсів та їх використання, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Так, на Хаджибейському лимані фахівцями встановлено 200 нерестових гнізд.

Для поліпшення умов нересту фітофільних риб – сазана, карася, ляща та інших – встановлено 250 штучних нерестових гнізд на озері Кагул.

Раніше такі гнізда були встановлені на озерах Ялпуг і Кугурлуй.

Проведені заходи спрямовані на збільшення популяції водних біоресурсів і підвищення рибопродуктивності, повідомили в Державній екоінспекції Південно-Західного округу.

Для чого встановлюють штучні нерестові гнізда

Застосування нерестових гнізд ґрунтується на використанні біологічних особливостей нересту риб, що реалізовується в кілька етапів з урахуванням кліматичних, гідрологічних і температурних факторів водойм. Це унікальний спосіб поліпшити екологічні умови водойм для відтворення риб.

Конструкції гнізд захищають ікру від загибелі, характеризуються високою ефективністю субстрату і підвищеним виходом життєздатної молоді риб. Через універсальну конструкцію гнізда не схильні до перепадів рівня води, а відкладена на них ікра добре прогрівається і освітлюється.

Нагадаємо, в Одеській області діє весняно-літня нерестова заборона на любительський і промисловий вилов риби.