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На Одещині рибалки наловили риби “для себе” на 700 тисяч гривень

На Одещині рибалки наловили риби “для себе” на 700 тисяч гривень

Браконьєри, попри заборону вилову риби, на двох озерах Одещини – Путрине та Ялпуг, виловили понад 300 рибин та завдали шкоди державі на понад 700 тисяч гривень.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Правоохоронці викрили одного зловмисника на озері Путрине Одеського району. Там мешканець Яськівської громади на човні за допомогою ятера виловив 230 рибин різних видів: карасі, сазани, щуки, товстолоби та плоскирки.

браконьєри

Як встановила експертиза, рибалка завдав шкоди державі на суму понад 550 тисяч гривень.

Також браконьєри промишляли в Ізмаїльському районі на озері Ялпуг. Мешканці Саф’янівської громади сітками наловили 65 рибин – щуки, коропи, окуні, тарані, карасі, лящі та товстолоби.

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За попередніми висновками поліції, збитки державі становлять близько 160 тисяч гривень.

Рибалки, яких викрили поліцейські, зізналися, що знали про заборону ловити рибу. Втім їх це не зупинило і вони вирішили порибалити “для себе”.

Заборонені знаряддя лову, а також рибу у правопорушників вилучили. Рибу відправили на зберігання до приватного підприємства.

Стосовно рибалки на озері Путрине, то проти чоловіка уже висунуто обвинувачення за незаконний вилов риби та справу скеровано до суду. За вчинене правопорушення йму загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисяч гривень або обмеженням волі на строк до трьох років.

Що стосується рибалок, які незаконно ловили рибу на озері Ялпуг, то подальшу долю їх протиправних дій визначить експертиза, яка встановить точну суму завданих збитків державі.

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