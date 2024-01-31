Поряд з Одесою з’являться ферми з вирощування креветок та мідій

Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Розпорядження про проведення аукціону на пошук підприємця, який орендує частину акваторії лиману, Кабмін ухвалив 26 січня.

У розпорядженні чітко вказані координати, які будуть використовуватися для створення ферм в акваторії лиману. Договір з підприємцем — переможцем електронних торгів, укладуть на сім років. Такий термін обумовлено тим, що підприємцю необхідно провести підготовчі роботи для початку виробництва, розмістити технологічні пристрої – плавучі садки, колектори для молюсків тощо. Прибуток від реалізації продукції аквакультури може бути отримано на третій рік діяльності, вважають в уряді.

Розвиток марикультури в Одеському регіоні дасть змогу постачати на внутрішній ринок якісні, корисні й доступні за ціною морепродукти.

Сухий лиман для розвитку цього напрямку діяльності чудово підходить, оскільки має вільний водообмін із морем та достатню солоність для вирощування мідій, різних видів креветок тощо.

До того, країни, які мають вихід до моря, широко розвивають культуру. Прикладом можуть бути Норвегія, Іспанія, сусідні з нами Болгарія та Румунія. А лідером з вирощування морської продукції у Чорноморському та Середземному морях є Туреччина.

Перші торги на ведення діяльності в акваторії Сухого лиману проведуть уже найближчим часом.

Довідка.

Сухий лиман розташований на північно-західному узбережжі Чорного моря, поблизу міст Одеса й Чорноморськ.

Довжина лиману 15 км, ширина від 0,1 до 3 км, площа 10 кв. км, пересічна глибина 3—6 м (максимальна — 15 м). Солоність води 14—16 ‰. Раніше лиман був відділений від Чорного моря піщано-черепашковим пересипом завширшки 70—90 м, заввишки 1,1—1,6 м.

Верхня частина лиману мілководніша (до 1,5 м), північна і західна частини відділені греблями і перетворились на прісноводні стави. До лиману впадають річки Дальник (з півночі) та Аккаржанка (із заходу).

У 1957 році Сухий лиман у зв’язку з будівництвом Іллічівського порту був поєднаний з морем навігаційним каналом завглибшки 16 м і завширшки 180 м, тому тепер фактично є морською затокою.

Лиман є місцем нересту і нагулу таких видів риб, як глось, бички (особливо численний зеленчак), атерина, кефалі. Через забруднення лиману чисельність і біомаса багатьох форм життя зменшується, поширюються морські види з Чорного моря.

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