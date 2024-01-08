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На Одещині рибалки незаконно наловили риби на 1,5 мільйона гривень

На Одещині рибалки незаконно наловили риби на 1,5 мільйона гривень

Понад 600 одиниць різних видів риб незаконно наловили рибалки на озері Кугурлуй в Ізмаїльському районі. Попередньо державі завдано збитків на 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Двох браконьєрів із солідним уловом виявили співробітники Ізмаїльської поліції спільно з Одеським рибоохоронним патрулем під час патрулювання водойм Ізмаїльського району.

На озері Кугурлуй у човні з підвісним мотором правоохоронці виявили 15 сіток загальною довжиною понад три тисячі метрів та рибу різних видів: щука, карась сріблястий, тарань, лящ, судак, короп, товстолобий, білий амур, окунь.

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Поліцейські вилучили незаконний улов масою майже 250 кілограмів, плавзасіб та лісові сітки як речові докази. Рибу передали на зберігання підприємству “КЛЕСТ ЛТД”.

Попередньо рибалками завдано державі збитків приблизно на 1,5 мільйона гривень.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Рибалкам загрожує покарання штрафом від 17 до 51 тис. гривень або обмеженням волі на строк до трьох років.

У рамках провадження призначено судово-екологічну експертизу, за якою буде встановлено точний розмір заподіяної державі шкоди.

Нагадаємо, 2023-го року у водойми Одеської області випустили рекордну кількість молодих риб.

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