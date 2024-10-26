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На Одещині стане ще більше «бавовни» на полях

На Одещині стане ще більше «бавовни» на полях

Експеримент із вирощування бавовнику в Одеській області вважають вдалим, і наступного, 2025-го, року культуру планують висадити вже в промислових масштабах. Держава вже готує програми для фермерів.

Про це повідомляє Міністерство агрополітики.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля, навесні 2024 року у 8 одеських фермерських господарствах та одній науково-дослідній ділянці Українського інституту експертизи сортів рослин висадили тестові плантації бавовнику – це невеликі ділянки площею від 0,2 до 0,5 га.

Аграрії отримали 110 кг насіння бавовнику, яке посіяли на загальній площі понад 5 га. Загалом в Україну завезли п’ять сортів бавовнику: два – із США, два – з Німеччини та один – із Туреччини.

У результаті експеримент виявився успішним: коробочки бавовнику розкрилися. А це говорить про те, що бавовну на Одещині вирощувати можна.

Як зазначив Віталій Коваль, бавовняна целюлоза використовується для виробництва. пороху, і тому бавовник – дуже важлива для України сировина в умовах війни. Крім цього, з бавовни можна виробляти тканину та олію.

«Наступного року очікуємо збільшення посіву до 30 тисяч гектарів. Для фермерів, які візьмуться за цю справу, Мінагрополітики планує запустити відповідні програми фінансування», – сказав міністр.

У Мінагрополітики також нагадали, що у квітні поточного року Верховна Рада підтримала закон про спрощення реєстрація бавовнику.

Читайте також: Бавовна на Одещині: перші успіхи експерименту аграріїв для оборонної промисловості.

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