Гілларі Клінтон 77: чи зможе Камала Гарріс зробити те, що вона не змогла

Про що мріяла Гілларі Клінтон?

Гілларі народилася в Чикаго, у сім’ї парафіян Об’єднаної Методистської Церкви. У трирічному віці з батьками переїхала в місто Парк-Рідж. У дитинстві вона займалася плаванням, баскетболом і мріяла стати астронавтом. Але доля розпорядилася інакше.

Початок кар’єри Гілларі Клінтон

1965 року дівчина вступила до Коледжу Веллслі на політологію, а потім на юридичний факультет Єльського університету. Там вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Біллом Клінтоном. Вони одружилися 1975 року.

До заміжжя працювала у фонді захисту дітей і в апараті юридичного комітету Палати представників. Потім переїхала в штат Арканзас, де її чоловік починав свою політичну кар’єру.

У 1978 році президент Джиммі Картер призначив Гілларі членом правління Корпорації юридичних послуг.

Перша леді США

Чоловік Гілларі Білл Клінтон був президентом США з 1992 по 2001 рік. Будучи першою леді, вона очолювала комітет з реформи охорони здоров’я, а також запустила програму Save America’s Treasures, спрямовану на збереження історичних місць країни.

Також Гіллорі з 2001 по 2009 рік обіймала посаду сенатора штату Нью-Йорк, а після цього – державного секретаря США. У 2016 році балотувалася в президенти США від Демократичної партії.

2020 року Клінтон стала першою жінкою-ректоркою Університету Квінс у Белфасті, заснованого 1845 року.

Президентські вибори

Сьогодні можна згадати її в боротьбі за найвищу посаду в країні. У 2016 році Клінтон стала першою жінкою, яка балотувалася на пост президента від партії демократів, проти Дональда Трампа і програла йому.

Сьогодні історія перегукується. Уже за тиждень, 5 листопада 2024 року, відбудуться чергові президентські вибори, де знову жінка претендує на найвищу посаду в країні і змагається проти того самого супротивника – Дональда Трампа.

Книги Гілларі Клінтон

У 2017 році Клінтон випустила книгу “Що сталося”, в якій розповіла про участь у президентських перегонах. Свій програш вона пояснила комбінацією кількох чинників, серед яких назвала сексизм, впливом глави ФБР Джеймса Комі, президента РФ Володимира Путіна, президента США Барака Обами, мас-медіа та свої власні помилки.

Загалом колишня перша леді США опублікувала сім своїх книг. Також вона написала у співавторстві з Луїзою Пенні політичний детектив “Держава терору”.

Фото: Matt Rourke / AP / Scanpix

Читайте також: