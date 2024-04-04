На полях Одеської області може розцвісти бавовна

Про це повідомляє департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА.

У відомстві зазначають, що на сьогоднішній день у Бессарабії склалися ідеальні природно-кліматичні умови для цієї культури.

Наразі оборонний сектор потребує 10 тис. тонн бавовняної целюлози. Щоб отримати цей обсяг сировини, необхідно мати площу посівів близько 30 тис. гектарів. При цьому площа посівів може знизитися вдвічі, якщо висадити бавовну на землях, що зрошуються, хоча цю сільськогосподарську культуру можна вирощувати на землях без поливу.

В ОВА також нагадали, що з початку 2024 року парламентський комітет з аграрної та земельної політики проголосував та рекомендував до розгляду в парламенті законопроекти, що дозволяють зареєструвати права на сорти бавовнику, зокрема генетично модифіковані, протягом місяця після підписання закону.

Наразі реєстрація не генетично модифікованого бавовнику займає 2-3 роки, а реєстрація ГМО бавовнику взагалі заборонено.

«Якщо вдасться оперативно внести зміни до законодавства, то посівна кампанія розпочнеться наприкінці квітня-початку травня, і вже цього року Україна отримає перший урожай бавовни», – зазначається у повідомленні.

Крім того, ухвалення відповідних законопроектів дозволить залучити інвестиції в завод із виробництва сирцю розміром у 30-50 млн доларів. Початкова потужність заводу становитиме 1500 тонн сирцю на рік із поступовим нарощуванням до 6000 тонн.