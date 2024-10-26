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В Одесской области станет еще больше «бавовны» на полях

В Одесской области станет еще больше «бавовны» на полях

Эксперимент по выращиванию хлопчатника в Одесской области посчитали удачным, и в следующем, 2025-м, году культуру планируется высадить уже в промышленных масштабах. Государство уже готовит программы для фермеров.

Об этом сообщает Министерство агрополитики.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Виталия Коваля, весной 2024 года в 8 одесских фермерских хозяйствах и одном научно-исследовательском участке Украинского института экспертизы сортов растений высадили тестовые плантации хлопчатника – это небольшие участки площадью от 0,2 до 0,5 га.

Аграрии получили 110 кг семян хлопчатника, которые посеяли на общей площади более 5 га. Всего в Украину завезли пять сортов хлопчатника: два – из США, два – из Германии и один – из Турции.

В итоге эксперимент оказался успешным: коробочки хлопчатника раскрылись. А это говорит о том, что хлопок в Одесской области выращивать можно.

Как отметил Виталий Коваль, хлопчатобумажная целлюлоза используется для производства пороха, и поэтому хлопчатник – очень важное для Украины сырье в условиях войны. Помимо этого, из хлопка можно производить ткань и масло.

«В следующем году ожидаем увеличение посева до 30 тысяч гектаров. Для фермеров, которые примутся за это дело, Минагрополитики планирует запустить соответствующие программы по финансированию», – сказал министр.

В Минагрополитики также напомнили, что в апреле текущего года Верховная Рада поддержала закон об упрощении регистрации хлопчатника.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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