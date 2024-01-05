У водоймища Одеської області випустили рекордну кількість молодих риб

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

Протягом жовтня – грудня 2023 року у водоймища Одеської області вселили понад 6,2 млн. екземплярів товстолоба, 1,8 млн екземплярів коропа та 179 тисяч – білого амура.

Молодняк випустили у води:

озера Ялпуг – Кугурлуй (60,190 тонн),

озера Катлабух (49,4 тонн),

Хаджибейського лиману (35,6 тонн),

озера Сасик (25 тонн),

Кучурганського водосховища (12,2 тонн),

Заплазького (Бобрицького) водосховища (5,850 тонн),

Барабойського водосховища (1,187 тонн).

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«Вселення водних біоресурсів відіграє важливу роль у збереженні рибних популяцій області. Слід зауважити, що за останні 3 роки це найбільші обсяги вселення водних біоресурсів у водоймища Одеської області», – зазначив начальник Управління Держрибагентства в Одеській області Сергій Циганок.

Зазначимо, що у 2021 році було вселено 7,4 млн. примірників, а у 2022 – 3,8 млн. примірників.