В Одесской области рыбаки незаконно наловили рыбы на 1,5 миллиона гривен

Более 600 единиц разных видов рыб незаконно наловили рыбаки на озере Кугурлуй в Измаильском районе. Предварительно, государству нанесен ущерб на 1,5 миллиона гривен.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Двух браконьеров с солидным уловом обнаружили сотрудники Измаильской полиции совместно с Одесским рыбоохранным патрулем во время патрулирования водоемов Измаильского района.
На озере Кугурлуй в лодке с подвесным мотором правоохранители обнаружили 15 сеток общей длиной более трех тысяч метров и рыбу разных видов: щука, карась серебристый, тарань, лещ, судак, карп, толстолоб, белый амур, окунь.
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Полицейские изъяли незаконный улов массой почти 250 килограммов, плавсредство и лесные сетки в качестве вещественных доказательств. Рыбу передали на хранение предприятию «КЛЕСТ ЛТД».
Предварительно, рыбаками нанесен государству ущерб примерно на 1,5 миллиона гривен.
Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Рыбакам грозит наказание штрафом от 17 до 51 тыс. гривен или ограничением свободы сроком до трех лет.
В рамках производства назначена судебно-экологическая экспертиза, по которой будет установлен точный размер причиненного государству ущерба.
Напомним, в 2023-м году в водоемы Одесской области выпустили рекордное количество молодых рыб.