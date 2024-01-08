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В Одесской области рыбаки незаконно наловили рыбы на 1,5 миллиона гривен

В Одесской области рыбаки незаконно наловили рыбы на 1,5 миллиона гривен

Более 600 единиц разных видов рыб незаконно наловили рыбаки на озере Кугурлуй в Измаильском районе. Предварительно, государству нанесен ущерб на 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Двух браконьеров с солидным уловом обнаружили сотрудники Измаильской полиции совместно с Одесским рыбоохранным патрулем во время патрулирования водоемов Измаильского района.

На озере Кугурлуй в лодке с подвесным мотором правоохранители обнаружили 15 сеток общей длиной более трех тысяч метров и рыбу разных видов: щука, карась серебристый, тарань, лещ, судак, карп, толстолоб, белый амур, окунь.

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Полицейские изъяли незаконный улов массой почти 250 килограммов, плавсредство и лесные сетки в качестве вещественных доказательств. Рыбу передали на хранение предприятию «КЛЕСТ ЛТД».

Предварительно, рыбаками нанесен государству ущерб примерно на 1,5 миллиона гривен.

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Рыбакам грозит наказание штрафом от 17 до 51 тыс. гривен или ограничением свободы сроком до трех лет.

В рамках производства назначена судебно-экологическая экспертиза, по которой будет установлен точный размер причиненного государству ущерба.

Напомним, в 2023-м году в водоемы Одесской области выпустили рекордное количество молодых рыб.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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