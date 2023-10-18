На Одещині ремонтують стратегічну трасу: яку технологію використовують (фото)

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Так, на двох ділянках – біля смт Сарата та біля села Баштанівка – роботи виконані в повному обсязі: влаштовано два захисні шари. Ще одному ділянці (км 152 – км 155) тривають укладання нижнього шару.

Ремонт проводиться за технологією ЛЕМС та загальна протяжність робіт – 13 кілометрів.

У Службі розповіли, що ЛЕМС – це тонкошаровий захисний шар покриття на основі литих емульсійно-мінеральних сумішей.

Ця технологія допомагає у запобіганні руйнуванню дорожнього покриття та має наступні переваги:

Герметизація тріщин та вибоїн.

Підвищення шорсткості та зчіпних властивостей.

Створення рівного покриття.

Попередження ризику тріщиноутворення.

Захист покриття та основи від водонасичення.

Роботи провадяться в межах експлуатаційного утримання дороги, на ділянці ремонту організовано реверсивний рух автомобільного транспорту.

Нагадаємо, дорогам Бессарабії приділяється велика увага, оскільки це стратегічно важливі маршрути до контрольно-пропускних пунктів та портів, через які здійснюються постачання основних обсягів товарів.

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