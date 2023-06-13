В Одесской области начали ремонт стратегически важной дороги (фото)

Дорожня служба розпочала роботу на альтернативному маршруті в об’їзд дороги міжнародного значення М-15 Одеса – Рені (на Бухарест). Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Як ми писали раніше, на півдні Бессарабії у Болградській територіальній громаді запланували ремонт 650 м вулиці, на що хочуть витратити майже 13 мільйонів гривень.

Також у Бессарабії на автомобільній дорозі Т-16-31 КПП “Табаки” – Болград – /М-15 Службою відновлення та розвитку інфраструктури виконуються роботи з експлуатаційного утримання: проводяться масштабні ремонтні роботи на цьому маршруті.

Підтримання даної дороги в належному стані стратегічно важливо. Це альтернативний шлях в об’їзд дороги Одеса – Рені від с.Кирнички до м.Ізмаїл та його портів, через який можуть рухатись, як великовантажний так і легковий автотранспорт. Роботи з експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг Одеської області тривають кожного дня. Особлива увага – дорогам Бессарабії – це маршрути, що ведуть до контрольно-пропускних пунктів та портів, через які здійснюються постачання основних обсягів товарів, –

повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Одеської області.



Дорожні роботи виконуються в межах експлуатаційного утримання, тому трасу не перекривали та машини можуть вільно проїжджати.

Нагадаємо, що зовсім нещодавно на Одещині підприємець вкрав велику суму грошей з ремонту дороги.

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Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області