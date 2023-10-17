В Одесі відремонтують важливі автомагістралі, розбиті фурами (відео)

Про це повідомили в Одеській міськраді.

У повідомленні йдеться, що ремонт дорожнього покриття планується провести на пр-ті Добровольського (від вул. Паустовського до вул. Заболотного), вул. Заболотного та вул. Семена Палія (від Південної дороги до вул. Заболотного).

Після початку роботи ”Зернової угоди”, на цих магістралях значно збільшився трафік руху великовантажного транспорту – 40-60 тонн.

А ще варто зауважити, перевезення вантажу здійснювалось цілодобово з порушенням температурного режиму експлуатації покриття, що призвело до його значного пошкодження.

Зараз по зруйнованих автомобільних артеріях району рухається громадський транспорт, власні автомобілі мешканців району, функціонують велосипедні доріжки, проїжджа частина яких знаходиться у вкрай незадовільному стані. А в районі проживає за офіційними даними понад 300 тисяч одеситів.

Така якість доріг призводить до руйнації транспорту, викликає безліч нарікань та створює соціальну напругу у мешканців та гостей міста Одеси.

Проведення поточного ремонту забезпечить перш за все можливість безпечного руху громадського та легкового транспорту, а також суттєво покращить дорожню інфраструктуру найбільш густонаселеного району Одеси, –

вважають у міськраді.

Варто зауважити, що поточний ремонт ділянок вищевказаних автомагістралей обійдеться в 11 млн 246 тисяч гривень.

Нещодавно “Одеське життя” писало, що на Миколаївській дорозі облаштували дві реверсивні смуги, смугу для громадського транспорту і велосипедистів, нанесли розмітку та встановили знаки. Залежно від часу, реверсивні смуги працюватимуть у той чи інший бік.

Читайте також: В Одесі розпочався ремонт Об’їзної дороги: коли закінчать і чи можна проїхати