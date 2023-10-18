Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области ремонтируют стратегическую трассу: какую технологию используют (фото)

В Одесской области ремонтируют стратегическую трассу: какую технологию используют (фото)

Служба автодорог сообщили о завершающей стадии ремонта дороги М-15 Одесса — Рени. Два из трех участка уже полностью готовы.

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области. 

Так, на двух участках — возле пгт Сарата и возле села Баштановка — работы выполнены в полном объеме: устроены два защитных слоя. Еще на одном участке (км 152 – км 155) продолжаются укладка нижнего слоя. 

Ремонт проводится по технологии ЛЭМС и общая протяженность работ – 13 километров. 

трасса Одесса-Рени

В Службе рассказали, что ЛЭМС – это тонкослойный защитный слой покрытия на основе литых эмульсионно-минеральных смесей.

Эта технология помогает в предотвращении разрушения дорожного покрытия и имеет следующие преимущества:

  • Герметизация трещин и выбоин.
  • Повышение шероховатости и сцепных свойств.
  • Создание ровного покрытия.
  • Предупреждение риска трещинообразования.
  • Защита покрытия и основания от водонасыщения.

Работы производятся в пределах эксплуатационного содержания дороги, на участке ремонта организовано реверсивное движение автомобильного транспорта.

Напомним, дорогам Бессарабии уделяется большое внимание, поскольку это стратегически важные маршруты к контрольно-пропускным пунктам и портам, через которые осуществляются поставки основных объемов товаров.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить