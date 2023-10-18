В Одесской области ремонтируют стратегическую трассу: какую технологию используют (фото)

Служба автодорог сообщили о завершающей стадии ремонта дороги М-15 Одесса — Рени. Два из трех участка уже полностью готовы.
Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.
Так, на двух участках — возле пгт Сарата и возле села Баштановка — работы выполнены в полном объеме: устроены два защитных слоя. Еще на одном участке (км 152 – км 155) продолжаются укладка нижнего слоя.
Ремонт проводится по технологии ЛЭМС и общая протяженность работ – 13 километров.
В Службе рассказали, что ЛЭМС – это тонкослойный защитный слой покрытия на основе литых эмульсионно-минеральных смесей.
Эта технология помогает в предотвращении разрушения дорожного покрытия и имеет следующие преимущества:
- Герметизация трещин и выбоин.
- Повышение шероховатости и сцепных свойств.
- Создание ровного покрытия.
- Предупреждение риска трещинообразования.
- Защита покрытия и основания от водонасыщения.
Работы производятся в пределах эксплуатационного содержания дороги, на участке ремонта организовано реверсивное движение автомобильного транспорта.
Напомним, дорогам Бессарабии уделяется большое внимание, поскольку это стратегически важные маршруты к контрольно-пропускным пунктам и портам, через которые осуществляются поставки основных объемов товаров.
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