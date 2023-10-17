На Одещині провели в останню путь загиблого на фронті сапера (фото)

Про це повідомили на facebook-сторінці Сафʼянівської громади.

У повідомленні йдеться, що сьогодні до села Матроска «на щиті» повернувся справжній Герой, патріот, захисник України, солдат Євген Глуцький.

Євген був сапером інженерно-саперного відділення інженерно-саперного взводу. Загинув захисник України 6 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області.

Родина залишалась без турботливого сина та батька, люблячого чоловіка та брата, –

йдеться у повідомленні.

Загиблого героя, який віддав своє життя за незалежність України, односельці зустріли живим коридором з національними прапорами та квітами.

Віддати шану полеглому захиснику України прийшли близькі, друзі, знайомі, побратими, керівництво та мешканці Сафʼянівської громади.

Поховали Героя на місцевому кладовищі.

Справжній патріот, вірний захисник України, який віддав життя за кожного з нас, таким Євген Глуцький назавжди залишиться в нашій пам’яті та наших серцях. Вічна пам’ять Герою! –

написали на сторінці громади.

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