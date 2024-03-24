На Одещині поховають захисника, який загинув на «Азовсталі» 2022 року

Як повідомили в Ананьївській міській територіальній громаді, у понеділок, 25 березня, труна з тілом загиблого захисника прибуде в місто Ананьїв.

«О 10:00 траурний кортеж вирушить від площі Перемоги вулицею Незалежності в напрямку села Жеребкове. Кінцева зупинка та церемонія поховання загиблого бійця відбудеться в селі Байтали, на центральному сільському кладовищі. Таким є бажання матері та брата загиблого Героя», – йдеться у повідомленні.

Усіх небайдужих місцевих жителів просять утворити коридор пошани маршрутом траурного кортежу та, схиливши коліно, провести захисника в останню путь.

Сержант Юліан Самсонов, командир господарського відділення взводу матеріально-технічного забезпечення Національної Гвардії України, загинув 14 квітня 2022 року в заблокованій «Азовсталі». Він разом зі своїми побратимами усвідомлено викликав вогонь на себе під час одного зі з’єднань із частиною морських піхотинців. Боєць розумів, що тільки так зможе вберегти багато життів.

Лише у вересні 2022 року його матері повідомили про збіг ДНК, а брат Юліана впізнав останки.

20 січня 2023 року матері героїчного захисника «Азовсталі» було вручено орден «За мужність» ІІІ ступеня, який Юліану було присвоєно посмертно. Церемонія передачі нагороди відбулася в Ананьївській міській раді.

І ось, подолавши такий важкий і довгий шлях, нарешті Юліанова душа знайде свій спокій, а його тіло віддадуть землі, зазначають у громаді.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув головний державний інспектор митного поста “Кучурган” Анатолій Міхов.