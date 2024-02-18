Сім’я бойового медика з Одеської області здобула його посмертну нагороду

У місті Роздільна на Одещині сім’я загиблого на Донбасі військового медика Михайла Фокші отримала орден «За мужність» 3-го ступеня, яким був нагороджений посмертно захисник, згідно з Указом президента, за його невтомну боротьбу та самовідданість у захисті України.
Як повідомили у прес-службі Роздільнянської міської територіальної громади, почесну нагороду вручили батькові загиблого Героя Івану Фокше Роздільнянський міський голова Валерій Шовкалюк та представник Роздільнянського районного ТЦК та СП.
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Михайло Фокша був старшим медиком взводу і служив у десантно-штурмовому батальйоні, де відзначився своєю мужністю та безстрашністю. Він загинув у запеклому бою з рашистськими окупантами в районі Соледара Бахмутського району Донецької області 9 січня 2023 року.
«І хоча Михайло Фокша пішов із цього світу у віці всього 35 років, його дух та надзвичайний внесок у життя України залишаться в серцях усіх українців. Він живий символ мужності, відданості та безстрашності»,
– зазначили у громаді.
Раніше «Одеське життя» розповідала, як у Балті провели в останню путь двох воїнів, які віддали свої життя за Україну – Сергія Кабалюка та Олександра Воротило.
А в Одесі попрощалися відразу з двома Героями, які повернулися додому на щиті: Русланом Месальським та Дмитром Метельським.