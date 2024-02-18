Сім’я бойового медика з Одеської області здобула його посмертну нагороду

Як повідомили у прес-службі Роздільнянської міської територіальної громади, почесну нагороду вручили батькові загиблого Героя Івану Фокше Роздільнянський міський голова Валерій Шовкалюк та представник Роздільнянського районного ТЦК та СП.

Михайло Фокша був старшим медиком взводу і служив у десантно-штурмовому батальйоні, де відзначився своєю мужністю та безстрашністю. Він загинув у запеклому бою з рашистськими окупантами в районі Соледара Бахмутського району Донецької області 9 січня 2023 року.

«І хоча Михайло Фокша пішов із цього світу у віці всього 35 років, його дух та надзвичайний внесок у життя України залишаться в серцях усіх українців. Він живий символ мужності, відданості та безстрашності»,

– зазначили у громаді.

Раніше «Одеське життя» розповідала, як у Балті провели в останню путь двох воїнів, які віддали свої життя за Україну – Сергія Кабалюка та Олександра Воротило.

А в Одесі попрощалися відразу з двома Героями, які повернулися додому на щиті: Русланом Месальським та Дмитром Метельським.