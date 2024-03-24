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В Одесской области похоронят защитника, погибшего на «Азовстали» в 2022 году

В Одесской области похоронят защитника, погибшего на «Азовстали» в 2022 году

Завтра, 25 марта 2024 года, в селе Байталы Одесской области похоронят останки сержанта Национальной гвардии Украины Юлиана Самсонова, бойца подразделения «Азов», погибшего в апреле 2022 года в заблокированной рашистами «Азовстали» в оккупированном Мариуполе. Сегодня ему могло бы исполниться 33 года.

Как сообщили в Ананьевской городской территориальной громаде, в понедельник, 25 марта, гроб с телом погибшего защитника прибудет в город Ананьев.

«В 10:00 траурный кортеж отправится от площади Победы по улице Независимости в направлении села Жеребково. Конечная остановка и церемония захоронения погибшего бойца состоится в селе Байталы, на центральном сельском кладбище. Таково желание матери и брата погибшего Героя», – говорится в сообщении.

Всех небезразличных местных жителей просят образовать коридор почета по маршруту траурного кортежа и, преклонив колени, провести защитника в последний путь.

Сержант Юлиан Самсонов, командир хозяйственного отделения взвода материально-технического обеспечения Национальной Гвардии Украины, погиб 14 апреля 2022 года в заблокированной «Азовстали». Он вместе со своими побратимами осознанно вызвал огонь на себя во время одного из соединений с частью морских пехотинцев. Боец понимал, что только так сможет уберечь много жизней.

Лишь в сентябре 2022 года его матери сообщили о совпадении ДНК, а брат Юлиана опознал останки.

20 января 2023 года матери героического защитника «Азовстали» вручили орден «За мужество» III степени, который Юлиану был присвоен посмертно. Церемония передачи награды прошла в Ананьевском городском совете.

И вот, преодолев такой трудный и долгий путь, наконец душа Юлиана обретет свое спокойствие, а его тело предадут земле, отмечают в громаде.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб главный государственный инспектор таможенного поста «Кучурган» Анатолий Михов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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