У Балті попрощалися з двома Героями, які загинули на фронті

У війни, з якою фашистська росія прийшла на територію України, немає свят і вихідних. Сьогодні, 14 лютого, Балтщина провела в останню путь двох воїнів, які віддали свої життя за Україну, – Сергія Кабалюка та Олександра Воротила.
Церемонія прощання з Героями відбулася на Центральній площі міста Балта, повідомляють у Подільській районній держадміністрації.
Підтримати сім’ї загиблих і провести в останню путь воїнів прийшло багато людей: співробітники Подільської районної військової адміністрації, керівництво та мешканці громади, працівники установ, організацій, ЗМІ, громадські активісти, військові, молодь.
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“Нехай світлі душі Сергія та Олександра знайдуть вічний спочинок, а ми завжди пам’ятатимемо про їхню самопожертву заради кожного з нас, заради України… Ми не знаємо, скільки ще імен буде записано в книгу скорботи українського народу. Однак ми невпинно молимо Господа, щоб ця війна завершилася, припинилися страждання людей, щоб людяність і милосердя перемогли”, – сумують жителі Балти.