У Балті попрощалися з двома Героями, які загинули на фронті

Церемонія прощання з Героями відбулася на Центральній площі міста Балта, повідомляють у Подільській районній держадміністрації.

Підтримати сім’ї загиблих і провести в останню путь воїнів прийшло багато людей: співробітники Подільської районної військової адміністрації, керівництво та мешканці громади, працівники установ, організацій, ЗМІ, громадські активісти, військові, молодь.

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“Нехай світлі душі Сергія та Олександра знайдуть вічний спочинок, а ми завжди пам’ятатимемо про їхню самопожертву заради кожного з нас, заради України… Ми не знаємо, скільки ще імен буде записано в книгу скорботи українського народу. Однак ми невпинно молимо Господа, щоб ця війна завершилася, припинилися страждання людей, щоб людяність і милосердя перемогли”, – сумують жителі Балти.