На фронті загинув держінспектор Одеської митниці

Ще один житель Одеської області поповнив “небесне військо” захисників України. На фронті загинув Анатолій Міхов, головний державний інспектор митного поста “Кучурган”.
Про важку втрату повідомили у Facebook Одеської митниці.
У довоєнному житті Анатолій Міхов був головним державним інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста “Кучурган”.
Протягом 23 років Анатолій працював на різних інспекторських посадах у Роздільнянській, Котовській, Кучурганській, Дністровській та Одеській митницях.
Від початку повномасштабного вторгнення митник став на захист держави і служив радіотелефоністом піхотного взводу.
Анатолій Міхов загинув 10 березня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.
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У вівторок, 19 березня, захисника на щиті зустрічають у Роздільній Одеської області. Поховання відбудеться в селі Нові Чобручі.
“Світлі спогади про чудового колегу та порядну людину назавжди залишаться в наших серцях, а героїчний чин Анатолія Міхова вже вписаний у літопис боротьби України за незалежність і стане сторінкою пам’яті й поваги Одеської митниці”, – зазначили товариші по службі.
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