Новини Одеси та Одеської області

На фронті загинув держінспектор Одеської митниці

На фронті загинув держінспектор Одеської митниці

Ще один житель Одеської області поповнив “небесне військо” захисників України. На фронті загинув Анатолій Міхов, головний державний інспектор митного поста “Кучурган”.

Про важку втрату повідомили у Facebook Одеської митниці.

У довоєнному житті Анатолій Міхов був головним державним інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста “Кучурган”.

Протягом 23 років Анатолій працював на різних інспекторських посадах у Роздільнянській, Котовській, Кучурганській, Дністровській та Одеській митницях.

Від початку повномасштабного вторгнення митник став на захист держави і служив радіотелефоністом піхотного взводу.

Анатолій Міхов загинув 10 березня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новомихайлівка Донецької області.

Читайте також: На Донбасі загинув прикордонник з Південного – у місті оголосили жалобу

У вівторок, 19 березня, захисника на щиті зустрічають у Роздільній Одеської області. Поховання відбудеться в селі Нові Чобручі.

“Світлі спогади про чудового колегу та порядну людину назавжди залишаться в наших серцях, а героїчний чин Анатолія Міхова вже вписаний у літопис боротьби України за незалежність і стане сторінкою пам’яті й поваги Одеської митниці”, – зазначили товариші по службі.

Ще новини Одеси на тему:

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk