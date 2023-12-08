На Одещині оштрафували іноземне судно

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Забруднення морських вод нафтопродуктами на початку грудня 2023 року зафіксували фахівці інспекції у взаємодії з однією з філій ДП «АМПУ».

У ході проведених заходів інспектори встановили, що забруднення сталося внаслідок розливу з іноземного судна під прапором Барбадосу, яке завантажувалося в одному із портів Одеської області.

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“Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу складено протокол на порушника та розраховані збитки, нанесені навколишньому природному середовищу, зокрема, морським водам, які склали більше 60 000 гривень”, – зазначили в інспекції.

Повідомляється, що адміністративний штраф та суму збитків порушник сплатив добровільно у повному обсязі.

Нагадаємо, 2020 року на місці аварії танкера “Делфі” було зафіксовано велику нафтову пляму розміром 7 500 квадратних метрів.

Нещодавно екологи з’ясували, що каналізаційна насосна станція «Чорноморка-2» забруднює Чорне море в районі одеського пляжу «Чорноморка» в Одесі.

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