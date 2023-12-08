На Одещині оштрафували іноземне судно

На Одещині іноземне судно забруднило море нафтопродуктами. Судновласник виплатив штраф та компенсував суму збитків, завданих довкіллю, що скала понад 60 тисяч гривень.
Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Забруднення морських вод нафтопродуктами на початку грудня 2023 року зафіксували фахівці інспекції у взаємодії з однією з філій ДП «АМПУ».
У ході проведених заходів інспектори встановили, що забруднення сталося внаслідок розливу з іноземного судна під прапором Барбадосу, яке завантажувалося в одному із портів Одеської області.
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“Державною екологічною інспекцією Південно-Західного округу складено протокол на порушника та розраховані збитки, нанесені навколишньому природному середовищу, зокрема, морським водам, які склали більше 60 000 гривень”, – зазначили в інспекції.
Повідомляється, що адміністративний штраф та суму збитків порушник сплатив добровільно у повному обсязі.
Нагадаємо, 2020 року на місці аварії танкера “Делфі” було зафіксовано велику нафтову пляму розміром 7 500 квадратних метрів.
Нещодавно екологи з’ясували, що каналізаційна насосна станція «Чорноморка-2» забруднює Чорне море в районі одеського пляжу «Чорноморка» в Одесі.
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