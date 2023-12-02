Одеська каналізаційна станція забруднює пляж та Чорне море: екологи б’ють на сполох

Про це йдеться у повідомленні Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу.

Фахівці інспекції провели обстеження та встановили, що від каналізаційно-насосної станції (КНС) «Чорноморка-2», розташованої в Одесі на проспекті Свободи 102, стічні води потрапляють у зливовий залізобетонний колектор, а потім – на піщану територію пляжу «Чорноморка» та до Чорного моря.

«За результатами лабораторних досліджень постійно фіксуються перевищення нормованих значень по завислим речовинам, залізу загальному, азоту амонійному, нітритам, БСК5»,

– зазначається у повідомленні.

Також в екоінспекції встановили, що КНС «Чорноморка-2» та її мережі не перебувають на балансі жодного підприємства, контроль за станом обладнання та роботи КНС не проводиться, проектно-кошторисна документація на КНС та мережі водовідведення селища Чорноморка відсутні.

Ще в серпні 2022 року з ініціативи інспекції ситуацію з КНС «Чорноморка-2» розглянула комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної (військової) адміністрації (ОВА), яка зобов’язала Одеську міськраду та Одеську ОВА до листопада 2022 року визначити балансоутримувача КНС «Чорноморка-2». Однак цю вимогу фактично виконано не було.

Матеріали проведених заходів направлені до правоохоронних органів для проведення досудового розслідування та встановлення винних осіб.

Наразі Київська окружна прокуратура міста Одеси відкрила за фактом забруднення моря кримінальне провадження.

У рамках кримінального провадження у листопаді поточного року фахівці інспекції взяли участь у проведенні правоохоронними органами огляду

пляжа «Чорноморка» та прилеглої території, в ході якого було зафіксовано скидання стічних вод у Чорне море.

Триває досудове розслідування.

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Фото з Facebook-сторінки Держекоінспекції Південно-Західного округу