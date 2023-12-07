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Море біля Одеси перетворилося на капучино: що це за рідкісне явище

Море біля Одеси перетворилося на капучино: що це за рідкісне явище

У середу, 6 грудня, узбережжя Одеси вкрилося густою піною. Море тепер нагадує велику чашку з капучино. Йдеться про рідкісне природне явище Cappuccino Coast.

Відео морської піни публікують одесити у соцмережах.

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Cappuccino Coast – один із найрідкісніших феноменів у природі

На думку вчених, ця піна з’являється в результаті накопичення водоростей, морської солі, всіляких відходів і в поєднанні зі штормовим вітром, який виступає тут практично як міксер, збиваючи за допомогою хвиль усі відходи в густу піну, а потім викидає через непотрібність її на берег. Ця піна не є небезпечною для людини, але навколишнє середовище та споруди все ж таки страждають, адже піна містить велику кількість солі, яка залишає при висиханні білі сліди та потіки.

Примітно, що з кожним роком це явище нагадує про себе все частіше і частіше. Очевидно, океан і море отримують ударну дозу відходів від життєдіяльності людини, і ось таким способом океан самоочищається, викидаючи все непотрібне на землю.

Найбільший пінний викид спостерігався у 2007 році біля берегів Сіднея, Австралія та у 2012 році біля берегів Кейптауна, Південна Африка.

Нагадаємо, увечері, 5 листопада, жителі Одеської та інших областей України спостерігали рідкісне природне явище – полярне сяйво “Аврора”, яке пофарбувало небо у яскраво-червоний колір.

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