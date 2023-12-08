В Одесской области оштрафовали иностранное судно

Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Загрязнение морских вод нефтепродуктами в начале декабря 2023 года зафиксировали специалисты инспекции во взаимодействии с одним из филиалов ГП «АМПУ».

В ходе проведенных мероприятий инспекторы установили, что загрязнение произошло в результате разлива с иностранного судна под флагом Барбадоса, которое загружалось в одном из портов Одесской области.

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«Государственной экологической инспекцией Юго-Западного округа составлен протокол на нарушителя и рассчитан ущерб, нанесенный окружающей среде, в частности, морским водам, который составил более 60 000 гривен», – отметили в инспекции.

Сообщается, что административный штраф и сумму ущерба нарушитель уплатил добровольно в полном объеме.

Напомним, в 2020 году на месте крушения танкера «Делфи» было зафиксировано большое нефтяное пятно размером 7 500 квадратных метров.

А недавно экологи выяснили, что канализационная насосная станция «Черноморка-2» загрязняет Черное море в районе одесского пляжа «Черноморка» .

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