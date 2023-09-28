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Одеських водіїв попереджають про ремонт мосту на стратегічній трасі

Одеських водіїв попереджають про ремонт мосту на стратегічній трасі

Сьогодні, 28 вересня, стартують ремонтні роботи на мосту біля села Коблеве. Рух транспорту на цій ділянці буде ускладнений.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури на Одещині.

З 28 вересня по 15 жовтня проводитимуться ремонтні роботи на ділянці автомагістралі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, а саме на мосту біля Коблево.

Траса М-14 з’єднує Одеську область та Миколаївську область. Це надзвичайно важливий логістичне спрямування як цивільного, так військового транспорту. На початку війни, 26 лютого 2022 року, щоб не пропустити ворога у бік Одеси, міст біля Коблево був підірваний військовослужбовцями ЗСУ. Проте вибух не зруйнував, а лише пошкодив конструкцію.

Під час ремонту мостом буде діяти реверсивний рух.

Про ділянки, де проводяться ремонтні роботи, водіїв інформуватимуть дорожні знаки.

Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут із урахуванням можливого ускладнення руху.

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