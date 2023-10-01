До уваги водіїв: з 1 жовтня починає діяти важливе правило

З сьогоднішнього дня, 1 жовтня 2023 року, в Україні набуває чинності важливе правило дорожнього руху: з цього дня водії повинні включати ближнє світло фар або ходових вогнів, пересуваючись поза населеними пунктами в денний час. Правило діятиме до 1 травня 2024 року.

Про це нагадують у Патрульній поліції Одеської області.

«Нагадуємо про обов’язкову до виконання вимогу ПДР – з 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар», – сказано у повідомленні.

Правоохоронці пояснюють: настає період дощів, туманів і снігопадів, через що часто з’являється недостатня видимість на дорогах. Саме тому важливо позначати переміщення авто увімкненими ходовими вогнями або денним світлом фар. Так ваш автомобіль буде помітний для пішоходів та інших учасників дорожнього руху, а це зменшує ризики потрапляння в ДТП.